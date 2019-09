Aktien Wien Schluss: Kaum Bewegung nach impulsarmen Handel

24.09.2019, 18:20 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag knapp behauptet geschlossen. Der ATX sank leicht um 0,02 Prozent auf 3034,15 Punkte. Auch andere Börsen in Europa bewegten sich kaum von der Stelle. Beruhigend wirkte eine Meldung zum Handelskonflikt zwischen den USA und China. US-Finanzminister Steven Mnuchin hat eine Fortsetzung der Handelsgespräche mit China in zwei Wochen angekündigt. Das viel beachtete Geschäftsklimaindex des deutschen Ifo-Instituts war unterdessen durchwachsen ausgefallen und gab den Börsen keine Impulse.

Nachrichten zu börsennotierten Unternehmen gab es ebenfalls kaum. Gut gesucht waren in Wien unter den Einzelwerten Andritz und legten bei gutem Volumen 1,43 Prozent auf 36,94 Euro zu. Die größten Gewinner waren bei moderateren Umsätzen Porr mit einem Plus von 3,08 Prozent auf 19,44 Euro.

Warimpex legten nach Ankündigung eines Aktienrückkaufs 1,45 Prozent auf 1,40 Euro zu. Der Hotel- und Büroentwickler will bis zu eine Million Aktien oder 1,85 Prozent des Grundkapitals zurückkaufen, wurde am Vorabend bekannt.

Größere Abgaben gab es in Schoeller-Bleckmann (minus 2,07 Prozent auf 56,80 Euro) und Voestalpine (minus 1,82 Prozent auf 21,62 Euro). Tagesverlierer waren AMAG mit einem Minus von 2,32 Prozent auf 29,50 Euro.