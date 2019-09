Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend moderate Gewinne in positivem Umfeld

26.09.2019, 18:41 Uhr | dpa-AFX

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Donnerstag überwiegend zugelegt. Auch europaweit dominierten die Pluszeichen. Anleger werteten positiv, dass die USA und Japan ein neues Handelsabkommen für die Sektoren Landwirtschaft und Digitales abgeschlossen hatten.

Der tschechische Leitindex PX stieg um 0,59 Prozent auf 1037,10 Punkte. Bei den Einzelwerten gehörten die beiden in Prag zweitnotierten österreichischen Werte Vienna Insurance mit plus 1,72 Prozent beziehungsweise Erste mit plus 1,08 Prozent zu den größten Gewinnern, nachdem sie am Mittwoch noch deutlich nachgegeben hatten.

Zudem stiegen die Aktien von CEZ um 0,58 Prozent. Der Stromkonzern hatte eine Kooperation mit dem US-Unternehmen NuScale im Bereich der sogenannten kleinen modularen Reaktoren angekündigt.

Eine Gegenbewegung legten die Anteilsscheine der Mediengruppe CETV hin. Sie rutschten mit einem Minus von 1,44 Prozent ans Indexende ab, nachdem sie zuvor zwei Handelstage in Folge stärkster PX-Wert gewesen waren.

Der Warschauer Wig-30 gewann 0,66 Prozent auf 2463,92 Punkte. Der breiter gefasste Wig stieg um 0,51 Prozent auf 57 377,87 Punkte.

Bei den Einzelwerten gehörten die Aktien des Stromkonzerns PGE mit einem Plus von 2,76 Prozent zu den größten Kursgewinnern im Wig-30. Das Unternehmen hatte eine Kooperation mit der polnischen Sozialversicherungsanstalt ZUS zum Bau von 100 Ladestationen für E-Autos abgeschlossen. In einer ersten Phase werden fünf bis achten Stationen in den größten Städten Polens geschaffen.

Noch stärker legten im Wig-30 nur die Titel der Schuhkette CCC zu, sie beendeten den Handelstag mit einem Plus von 4,92 Prozent.

Schwach zeigten sich dagegen die Anteilsscheine des Bergbaukonzerns JSW, die 2,58 Prozent einbüßten. Sie weiteten damit ihre deutlichen Vortagesverluste aus. Am Mittwoch hatten sie bereits mehr als 2 Prozent verloren.

Der ungarische Leitindex Bux hingegen bewegte sich mit minus 0,05 Prozent auf 40 534,28 Punkte kaum vom Fleck. Unter den Index-Schwergewichten legten die Anteilsscheine der OTP Bank mit einem Plus von 0,64 Prozent am deutlichsten zu. Dagegen endete der Handelstag für die Papiere des Öl- und Gaskonzerns MOL mit einem klaren Minus von 1,02 Prozent.

In Moskau legte der RTSI Index um 0,41 Prozent auf 1359,59 Punkte zu.