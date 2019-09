E-Mail-Abzocke

Thomas-Cook-Pleite zieht Betrüger an

29.09.2019, 13:27 Uhr | sm, t-online.de

Phishing: So versuchen Betrüger, an unsere Daten zu kommen

Erst können Kunden der Thomas Cook ihre Reise nicht antreten, nun werden sie auch noch Opfer von Betrügern. Ihr Ziel: sensible Kundendaten. Der Reiseveranstalter warnt.

Nach der Pleite des britischen Reisekonzerns Thomas Cook wollen Betrüger offenbar sensible Kundendaten abfischen. Thomas Cook in Deutschland warnte am Samstagabend via Twitter und auf seiner Homepage.

ACHTUNG: Wichtige Information!

Derzeit gibt es eine böse Email-Betrugsmasche: Diese Email ist als offizielle Nachricht von Thomas Cook deklariert mit dem Betreff: ‚Wichtig: Erstattung Ihrer Thomas Cook-Reise.‘

"Derzeit gibt es eine böse E-Mail-Betrugsmasche: Diese E-Mail ist als offizielle Nachricht von Thomas Cook deklariert mit dem Betreff: "Wichtig: Erstattung Ihrer Thomas Cook-Reise." Und weiter: " Darin würden sensible Daten abgefragt, beispielsweise Pass- und Kreditkartendaten. Thomas Cook habe aber "zu keiner Zeit E-Mails dieser Art an Kunden verschickt. Bitte ignorieren Sie diese Mails und löschen diese", hieß es weiter.

Im Sog der Insolvenz der Konzernmutter

Der traditionsreiche britische Reisekonzern Thomas Cook hatte am Montag Insolvenz angemeldet, zwei Tage später ging auch die deutsche Tochter Thomas Cook GmbH in die Insolvenz. Unmittelbar von der Pleite betroffen sind rund 600.000 Kunden, die zum Zeitpunkt der Insolvenzanmeldung mit Thomas Cook auf Reisen waren. Nach Angaben vom Freitag waren aktuell noch 55.000 Thomas-Cook-Pauschalurlauber aus Deutschland unterwegs. Zu Beginn der Woche waren es noch etwa 140.000. Die Kosten ihrer Rückreise soll im Bedarfsfall der Insolvenzversicherer Zurich übernehmen.

Absicherung bei einer Insolvenz

Die Insolvenzverwalter wollen versuchen, die drei Thomas-Cook-Gesellschaften in Deutschland fortzuführen und eine Zukunftslösung zu finden. Für die Unternehmen sollen Investoren gefunden werden.

Info: Hier finden Kunden das Verfahrensportal zur Insolvenz der Thomas-Cook-Gesellschaften mit den Informationen des Insolvenzverwalters.

Pauschalreisende sind gegen eine Insolvenz des Reiseveranstalters abgesichert. In diesem Fall greift die Insolvenzversicherung. Allerdings ist die Höhe der Absicherung auf insgesamt 110 Millionen Euro begrenzt. Vor dem Hintergrund der Größe von Thomas Cook ist unwahrscheinlich, dass diese Summe ausreicht.







Keine Reisen bis 31. Oktober 2019

Seit Wochenbeginn können Urlauber, die für die folgenden Tage und Wochen gebucht haben, nicht mehr mit der deutschen Thomas Cook in ihren Urlaub starten. Wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte, wurden alle Reisen bis einschließlich 31. Oktober abgesagt, auch wenn sie schon bezahlt sind. Wie es um Reisen mit Start ab dem 1. November 2019 steht, ließ das Unternehmen offen. In Abstimmung mit der Insolvenzversicherung werde die weitere Vorgehensweise geprüft, hieß es.