dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursgewinne erwartet

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE ERWARTET - Der neue Börsenmonat Oktober dürfte mit steigenden Kursen beginnen. "Am Aktienmarkt ist die Risikobereitschaft zurück. Die Mehrheit der Anleger geht weiterhin von einer Lösung der politischen Themen Handelskonflikt und Brexit aus", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Broker QC Partners in einem Marktkommentar. Der Broker IG taxierte für den deutschen Leitindex am Dienstag rund zwei Stunden vor dem Auftakt einen Gewinn von 0,38 Prozent auf 12 476 Punkte.

USA: - FREUNDLICHER WOCHENSTART - Die US-Aktienmärkte sind zum Wochenstart auf Erholungskurs gegangen. Händler begründeten die moderate Aufwärtsbewegung mit Entspannungssignalen im US-chinesischen Handelsstreit. Neue US-Konjunkturdaten hatten am Montag kaum Einfluss auf die Notierungen. Im September hatte sich die Unternehmensstimmung in der Region Chicago überraschend deutlich eingetrübt.

ASIEN: - KURSGEWINNE IN JAPAN - Der Aktienmarkt in Japan hat am Dienstag freundlich tendiert. Japans Nikkei 225 legte zuletzt um 0,67 Prozent zu. In China und in Hongkong ruhte der Handel. Mit der größten Waffenschau ihrer Geschichte feiert die Volksrepublik China ihren 70. Gründungstag. Auch in Hongkong wurde der Nationalfeiertag gefeiert - allerdings abgeriegelt von der Öffentlichkeit.

DAX 12.428,08 0,38%

XDAX 12.428,30 0,80%

EuroSTOXX 50 3.569,45 0,66%

Stoxx50 3.255,74 0,43%

DJIA 26.916,83 0,36%

S&P 500 2.976,74 0,50%

NASDAQ 100 7.749,45 0,88%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 173,94 -0,18%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,0892 -0,08%

USD/Yen 108,20 0,11%

Euro/Yen 117,85 0,04%°

ROHÖL:

Brent 59,69 +0,44 USD

WTI 54,55 +0,48 USD

