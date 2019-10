Aktien Frankfurt Eröffnung: Gewinne - Dax kurz auf Hoch seit Ende Juli

01.10.2019, 09:16 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag an seine zu Wochenbeginn erzielten Gewinne angeknüpft. Der deutsche Leitindex rückte um 0,50 Prozent auf 12 489,65 Punkte vor, nachdem er zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Ende Juli erreicht hatte. "Am Aktienmarkt ist die Risikobereitschaft zurück. Die Mehrheit der Anleger geht weiterhin von einer Lösung der politischen Themen Handelskonflikt und Brexit aus", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Der MDax , der die mittelgroßen deutschen Werte umfasst, stieg um 0,66 Prozent auf 26 057,58 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand etwas weniger deutlich im Plus.