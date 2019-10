INDEX-FLASH: Konjunkturängste sorgen für Talfahrt - Dax unter 12 000 Punkte

02.10.2019, 16:55 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Zunehmende Konjunkturängste haben den deutschen Leitindex Dax erstmals seit Anfang September wieder unter 12 000 Punkte gedrückt. Zuletzt stand am Mittwochnachmittag ein Minus von 2,30 Prozent auf 11 981,79 Punkte zu Buche. Auch europaweit rauschten die Börsen in den Keller: Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone knickte um mehr als 2,5 Prozent ein. Für den britischen FTSE 100 und den CAC 40 ging es sogar noch etwas stärker nach unten.

Die europäischen Indizes weiteten im Handelsverlauf ihre Verluste aus, nachdem die tonangebende Wall Street mit deutlichen Verlusten in den Handel gestartet war. "Die Auswirkungen des immer noch andauernden Handelskonflikts zwischen den USA und China scheinen in der Realwirtschaft anzukommen", sagte IG-Marktbeobachter Christian Henke. "Die Stimmung ist fragil geworden", führte sein Kollege Craig Erlam vom Broker Oanda weiter aus.

Der am Vortag veröffentlichte ISM-Industrieindex habe die Investoren geschockt und die Aktienmärkte ins Taumeln gebracht. In den USA war die Stimmung in der Industrie im September überraschend auf den tiefsten Stand seit Juni 2009 gefallen.