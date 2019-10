Nach Milliarden-Angebot

Börse Hongkong: Deal mit Londoner Konkurrent geplatzt

08.10.2019, 09:59 Uhr | dpa, rtr

Logo der HKEX in Hongkong: Der Börsenbetreiber gibt seine Übernahmepläne für den britischen Konkurrenten LSE auf. (Quelle: ZUMA Press/imago images)

Die Börse Hongkong war im September überraschend mit einem Übernahmeangebot an ihr Pendant in London herangetreten. Der Zusammenschluss der größten Börsenplätze Asiens und Europas ist nun gescheitert. Die Hongkonger Börse (HKEX) teilte mit, Pläne für die Übernahme des Börsenplatzes in London (LSE) aufzugeben.

Der Hongkonger Börsenbetreiber gibt seine Übernahmepläne für den britischen Konkurrenten LSE auf. Es sei nicht gelungen, das Management der London Stock Exchange von dem Geschäft zu überzeugen, so begründete die HKEX ihren Rückzug.



Trotz Milliarden kein Zusammenschluss

Sie hatte 39 Milliarden Dollar für die Übernahme geboten. Man sei nach wie vor der Ansicht, dass ein Zusammengehen der beiden Börsen strategisch richtig gewesen wäre.

Die Hongkonger hatten im September überraschend für den Londoner Konzern geboten. Das Angebot sollte aber nur zum Tragen kommen, wenn die LSE auf die 24 Milliarden Euro teure Übernahme des Datenanbieters Refinitiv verzichtet. Dieser Zukauf war aber im Sommer in großer Einigkeit beschlossen und von den Aktionären gefeiert worden.



Analysten und Anleger waren deshalb von Beginn an skeptisch, was die Chancen der Asiaten anging. "Wenn der Refinitiv-Deal überraschend nicht genehmigt wird, könnte HKEX einen erneuten Anlauf unternehmen", sagte der Analyst von China Galaxy Securities, Chi Man Wong, mit Blick auf die laufenden Prüfungen des Deals durch die Aufsichtsbehörden.

Große Chancen verpasst

Eine Fusion hätte nicht nur einen weltweit führenden Finanzmarktkonzern entstehen lassen, sondern auch beide Geschäfte gestärkt, hatte die Hongkonger Börse bei der Vorlage ihres ersten Angebots argumentiert. Eine Transaktion wäre dabei im Interesse aller Anteilseigner, betonte der Betreiber.







HKEX hatte 2012 bereits die Londoner Metall Börse für 1,4 Milliarden Pfund übernommen. Auch die LSE stand bereits im Fokus von Fusionsvorhaben: Ein Zusammenschluss mit der Deutschen Börse scheiterte vor einigen Jahren am Veto der EU-Kommission.