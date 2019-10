Aktien Asien: Verluste - Optimismus im Handelsstreit schwindet

09.10.2019, 08:19 Uhr | dpa-AFX

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Schwache Vorgaben der US-Börsen und sinkende Hoffnungen auf eine baldige Lösung des US-chinesischen Handelskonflikts haben den wichtigsten asiatischen Aktienmärkten am Mittwoch Verluste eingebrockt. Am Vorabend war der Dow-Jones-Index um mehr als 1 Prozent abgesackt. Der technologielastige Nasdaq-Index hatte noch stärker eingebüßt.

Auslöser dafür waren die von der US-Regierung verhängten Visa-Restriktionen gegen Vertreter der chinesischen Regierung und der Kommunistischen Partei. Zudem setzten die USA 28 chinesische Regierungs- und Handelsorganisationen auf eine schwarze Liste, um Exporte an sie zu beschränken.

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen sank zuletzt um 0,08 Prozent auf 3834,63 Punkte. Der Hang-Seng-Index in Hongkong verlor 0,67 Prozent auf 25 720,85 Punkte. Der japanische Nikkei-225 beendete den Tag 0,6 Prozent tiefer bei 21 456,38 Punkten.