Aktien Wien Schluss: Minus trotz guter internationaler Stimmung

09.10.2019, 18:09 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch leichter geschlossen. Der ATX fiel 5,31 Punkte oder 0,18 Prozent auf 2916,60 Einheiten. Ungeachtet einer überwiegend positiven Stimmung an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street ging in Wien der Handelstag also im Minus zu Ende. Bereits am Vortag hatte der ATX Verluste verbucht.

Ans untere Ende der Kursliste rutschten in Wien mit mageren Handelsumsätzen die Titel von Valneva (minus 2,9 Prozent) und KapschTrafficCom (minus 2,4 Prozent). Den Spitzenplatz eroberten FACC mit einem Aufschlag von 4,2 Prozent. Die Porr-Aktie baute dahinter ein Plus von 2,6 Prozent.

Die OMV-Anteilsscheine büßten nach Produktionszahlen 1,3 Prozent an Kurswert ein. Der Öl- und Gaskonzern hat im dritten Quartal etwas wenig Öl gefördert als im Vorquartal und konnte nur geringere Öl- und Gaspreise realisieren.

S Immo schlossen mit einem Plus von 1,2 Prozent auf 22,00 Euro. Experten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktien des Immobilienunternehmens von 21,5 auf 22,0 Euro leicht angehoben. Das "Hold"-Votum bleibt laut der Studie aufrecht.

Die Addiko-Aktie erholte sich nach der jüngsten Talfahrt um 1,9 Prozent. An den zwei vorangegangen Börsentagen waren die Titel in Summe um mehr als 15 Prozent eingebrochen. Ausgelöst wurde der Abwärtsschub bereits in der Vorwoche von der Meldung, wonach Aufsichtsbehörden höhere Kapitalpolster von der Bank verlangen.