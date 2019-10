Aktien Asien: Hoffnungen auf Teil-Abkommen im Handelsstreit treibt Kurse

11.10.2019, 08:42 Uhr | dpa-AFX

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag Gewinne verzeichnet. Wie schon am Vortag profitierten die Märkte von günstigen Vorzeichen für die laufenden Handelsgespräche zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump hatte auf Twitter angemerkt, die Verhandlungen gestalteten sich recht gut. Damit gibt es Hoffnung, dass zumindest ein Teil-Abkommen erreicht wird. Die Gefahr eines ausufernden Handelskrieges gilt derzeit als eine der größten Bedrohungen für die weltweite Konjunktur.

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um mehr als ein Prozent auf 3919,90 Punkte. Der Hang-Seng-Index in Hongkong gewann 2,3 Prozent auf 26 309,99 Punkte. Hier sorgte auch die verstärkte Bereitschaft der Protestierenden, die Gewaltbereitschaft bei den anstehenden Protesten am Wochenende zurückzuschrauben, für Aufatmen. Der japanische Nikkei-225 beendete den Tag 1,15 Prozent höher bei 21 798,87 Punkten.