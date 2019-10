Aktien Frankfurt Schluss: Holpriger Wochenstart wegen Dämpfer im Zollstreit

14.10.2019, 17:48 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich nach seiner Freitagsrally zum Wochenauftakt eine Auszeit genommen. Aussagen aus China zum Handelskonflikt mit den USA nahmen dem Leitindex etwas den Wind aus den Segeln. Er konnte seine Verluste etwas eindämmen, wagte sich aber nicht zurück über die runde Marke von 12 500 Punkten. Am Ende stand er mit 12 486,56 Punkten moderat mit 0,20 Prozent im roten Bereich.

Nachdem US-Präsident Donald Trump die Märkte am späten Freitag im Handelskonflikt mit China auf ein Teilabkommen eingestimmt hatte, gab es nun wieder einen Hoffnungsdämpfer. China wolle weitere Gespräche führen, bevor es die sogenannte "Phase eins" des Handelsabkommen unterzeichnen werde, erfuhr die Nachrichtenagentur Bloomberg aus Kreisen.

An der New Yorker Börse, die am Freitag nur kurz die Gelegenheit hatte, die Trumpschen Ankündigungen zu verarbeiten, ging es am Montag jedoch gelassen zu. Dies beruhigte auch hierzulande die Gemüter. Der MDax schaffte es sogar knapp mit 0,04 Prozent auf 25 638,47 Punkte in die Gewinnzone.