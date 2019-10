DAX-FLASH: Ruhiger Auftakt erwartet nach starken Tagen - EU-Gipfel im Fokus

17.10.2019, 07:26 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Gewinnen dürften es die Anleger am Donnerstag im Dax zunächst ruhig angehen lassen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt wenige Punkte tiefer auf 12 661 Punkte.

Mit 12 698 Punkten hatte der Dax am Vortag einen neuen Höchststand seit August vergangenen Jahres erreicht. Im bisherigen Wochenverlauf hatte er bereits die Hürde von 12 500 Punkten und das bisherige Jahreshoch von Anfang Juli übersprungen.

Bereits an der Wall Street legten die Anleger trotz des guten Auftakts in die Berichtssaison eine Verschnaufpause ein. Für leichte Belastung sorgten Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel.

Am Nachmittag beginnt in Brüssel der EU-Gipfel. Die EU-Staats- und Regierungschefs könnten bei dem zweitägigen Treffen am Donnerstag und Freitag endlich eine Einigung finden, die einen Chaos-Brexit verhindern soll.