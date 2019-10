Aktien Asien: Überwiegend wenig bewegt nach freundlichem Wochenauftakt

22.10.2019, 08:38 Uhr | dpa-AFX

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben nach moderaten Kursgewinnen zu Wochenbeginn überwiegend an Schwung verloren. Die wichtigsten Indizes bewegten sich am Dienstag nur wenig und in Tokio blieb die Börse wegen eines Feiertages geschlossen. Japan feiert die Inthronisierung von Kaiser Naruhito.

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen gab kurz vor Handelsschluss um 0,20 Prozent nach. Jüngst hatten Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China die Kurse angetrieben.

Für den Hang-Seng-Index in Hongkong ging es zuletzt um 0,10 Prozent nach oben. Besonders gefragt waren Aktien von Nicht-Basiskonsumgüterunternehmen.

In Seoul hingegen knüpfte der südkoreanische Leitindex Kospi an seine jüngsten Gewinne an und kletterte auf ein Monatshoch. Zuletzt stand ein Plus von mehr als 1 Prozent zu Buche.