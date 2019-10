Aktien New York Schluss: Dow stabil - Texas Instruments belastet Branche

23.10.2019, 22:15 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Teils starke Kursausschläge der Aktien von Schwergewichten haben am Mittwoch das Geschehen im New Yorker Aktienhandel bestimmt. Die großen Börsenindizes legten indes erst in den letzten Handelsminuten noch leicht zu. So stieg der Dow Jones Industrial schließlich noch um 0,17 Prozent auf 26 833,95 Punkte. Damit setzte sich jedoch die Stagnation des Index der vergangenen Tage unter 27 000 Punkten fort.

Etwas Rückenwind erhielt der Dow durch die Kursgewinnen von Boeing und Caterpillar, nachdem beide Konzerne Quartalszahlen vorgelegt hatten. Zwar konnten beide Unternehmen mit ihren Zahlen nicht wirklich überzeugen. Anleger schienen aber zu Aktien zu tendieren, "deren Geschäftsentwicklung einen Boden gefunden haben könnten", hieß es von der US-Investmentbank Goldman Sachs.

Der marktbreite S&P 500 schloss 0,28 Prozent höher bei 3004,52 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,19 Prozent auf 7889,47 Zähler vor. Einem stärkeren Anstieg standen sehr die hohen Kursverluste großer Halbleiterhersteller im Wege. Grund waren enttäuschende Prognosen von Texas Instruments für das Schlussquartal 2019.