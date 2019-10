Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax auf dem Weg in Richtung 12 900 Punkte

24.10.2019, 09:14 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Inmitten der angelaufenen Berichtssaison und vor der EZB-Zinsentscheidung hat der Dax am Donnerstag erneut den Sprung über die Hürde von 12 800 Punkten gewagt. Bis 12 900 Punkte ist es nun nicht mehr weit: Wenige Minuten nach Handelsbeginn gewann der Leitindex 0,60 Prozent auf 12873,60 Punkte. Innerhalb der vergangenen drei Wochen hat er mittlerweile rund 7 Prozent gewonnen. Für gute Stimmung sorgte unter anderem der Autobauer Daimler mit seinem Geschäftsbericht für das dritte Quartal.

Der MDax für mittelgroße Werte rückte am Donnerstagmorgen um 0,41 Prozent auf 26 285,73 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,23 Prozent auf 3615,15 Zähler.

"Die zuletzt vollzogene Entwicklung des Dax ist sehr beachtenswert", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. "Gerade in Hinblick auf die bisherigen Störfeuer in der geopolitischen Gemengelage war eine Konsolidierung wahrscheinlicher gewesen. Nun aber setzen die institutionellen Investoren verstärkt auf deutsche Aktien und antizipieren damit eine baldige Konjunkturerholung in Europa und speziell in Deutschland."