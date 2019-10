Aktien New York: Dow verharrt unter 27 000 Punkten - Intel steigen kräftig

25.10.2019, 16:23 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Für Aufsehen an den US-Börsen hat am Freitag Intel mit einem höheren Umsatzziel für das Gesamtjahr gesorgt. Anleger griffen daraufhin beherzt zu und sorgten für ein Kursplus der Aktie von 7 Prozent. Damit lagen die Papiere des Halbleiterkonzerns klar an der Spitze des Leitindex Dow Jones Industrial . Dieser rückte im frühen Handel um 0,29 Prozent auf 26 883,04 Punkte vor. Damit setzte sich die Stagnation des Index unterhalb von 27 000 Punkten auch vor dem Wochenende fort.

Am Markt werden die jüngsten Entwicklungen in puncto Brexit und Handelsstreit weiter gespannt verfolgt. US-Vizepräsident Mike Pence warf China zwar den Diebstahl von Betriebsgeheimnissen in großem Stil und weitere unfaire Handelspraktiken vor. Gleichzeitig zeigte er sich jedoch zuversichtlich, dass es den beiden größten Volkswirtschaften noch gelingen kann, auf der Basis von gegenseitigem Respekt ein umfassendes und faires Handelsabkommen abzuschließen. Die USA wollten Peking nicht aus dem globalen Wirtschaftssystem ausschließen, betonte Pence in einer Rede zur China-Politik der US-Regierung.

Der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 bewegten sich am Freitag kaum: Der S&P 500 legte um 0,07 Prozent auf 3012,53 Zähler zu und der Nasdaq 100 um 0,08 Prozent auf 7973,45 Punkte.