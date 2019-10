Aktien New York: Dow über 27 000 Punkten - Nasdaq und S&P 500 mit Rekorden

28.10.2019, 15:04 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Montag wieder mehrheitlich zu neuen Rekordmarken aufgeschwungen. Dem Leitindex Dow Jones Industrial gelang es indes, erneut die Hürde von 27 000 Punkten zu überwinden. Auftrieb gaben Aussagen des US-Präsidenten zum Verlauf der Handelsgespräche mit China. Donald Trump sagte vor Journalisten. "Wir sind dem Zeitplan voraus." Das stimmte die Anleger optimistisch.

Im frühen Handel rückte der Dow um 0,71 Prozent auf 27 150,81 Punkte vor. Bis zu seinem bisherigen Rekord bei knapp unter 27 400 Punkten aus dem Monat Juli ist damit nicht mehr weit. Neue Höhen erklommen indes der marktbreite S&P 500 und die technologielastigen Nasdaq-Indizes: Der S&P 500 gewann zuletzt 0,64 Prozent auf 3041,79 Punkte. Der Nasdaq-Auswahlindex 100 kletterte um 0,71 Prozent auf 8085,90 Punkte.