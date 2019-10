EUROSTOXX-FLASH: Trump-Aussage zu China verhilft zu Gewinnen

28.10.2019, 16:17 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Verlauf der Handelsgespräche mit China haben am Montag den Aktienmärkten in Europa zu Gewinnen verholfen. Der EuroStoxx 50 drehte am Nachmittag ins Plus und legte zuletzt um 0,16 Prozent auf 3630,64 Punkte zu. Auch in Paris, Mailand und Zürich wurden Gewinne verzeichnet. Der britische FTSE 100 legte ebenfalls zu, wenn auch unterdurchschnittlich mit plus 0,1 Prozent.

Trump hatte vor Reportern gesagt, er gehe davon aus, dass ein "Phase-Eins-Teilabkommen" mit China während der Zusammenkunft der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft in Chile Mitte November unterzeichnet werde. In den USA setzten die meisten Börsen ihren Rekordlauf daraufhin fort.