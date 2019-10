Aktien New York: Kaum verändert nach den jüngsten Rekorden an den US-Börsen

29.10.2019, 14:57 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Rekordlauf am US-Aktienmarkt sind die wichtigsten Indizes am Dienstag verhalten gestartet. Laut Analyst Michael Hewson von CMC Markets warten die Anleger auf den am Mittwoch anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank. Sie hoffen auf die dritte Zinssenkung in Folge, was auch Enttäuschungspotenzial birgt. Die zweitägige Zinssitzung beginnt am heutigen Dienstag.

Der Dow Jones Industrial , der zum Wochenstart die 27 000-Punkte-Marke zurückerobert hatte, trat im frühen Geschäft mit plus 0,01 Prozent auf 27 093,16 Punkte auf der Stelle. Der marktbreite S&P 500 , der tags zuvor ein neues Rekordhoch erreicht hatte, zeigte sich mit minus 0,02 Prozent auf 3038,88 Punkte fast unverändert.

Der Nasdaq-Auswahlindex 100 verlor 0,26 Prozent auf 8089,67 Punkte. Auch er hatte am Montag einen neuen Höchststand in seiner Geschichte markiert. Ausgelöst worden waren die Kursgewinne durch Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump, dass ein wichtiger Teil des angestrebten Handelsabkommens mit China wohl schon vorzeitig Mitte November unterzeichnet werden könnte. Am Markt hieß es dazu nun: Für weitere Aufwärtsimpulse aus dieser Richtung seien nun aber Tatsachen erforderlich.