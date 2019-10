dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger warten auf frische Impulse

30.10.2019, 07:30 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND - GEWINNMITNAHMEN - Nach der jüngsten Rally könnte der Dax zunächst etwas an Schwung verlieren. Der Broker IG signalisiert am Mittwochmorgen leichte Gewinnmitnahmen und taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,23 Prozent tiefer auf 12 910 Punkte. Mit 12 986 Punkten hatte der Dax zu Wochenbeginn einen weiteren Höchststand seit Juni vergangenen Jahres erreicht. Den Angriff auf 13 000 Punkte sieht Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners zunächst "vertagt". "Hierfür bedarf es neuer Impulse in Form positiver Nachrichten, sonst kommen auf diesem Niveau keine Anschlusskäufer in den Markt." Neben weiteren Quartalsberichten, darunter der der Deutschen Bank und von Bayer, richten sich die Augen zur Wochenmitte insbesondere auf die US-Notenbank. Die Fed will Analysten zufolge mit einer erneuten Zinssenkung eine drohende Wachstumsdelle verhindern. "Entscheidend wird heute einmal mehr der Ausblick der Fed auf ihren zukünftigen Zinspfad sein", so Altmann. "Die Börsianer rechnen für den März nächsten Jahres mit dem nächsten Zinsschritt."

USA: - LEICHTE VERLUSTE - Die Anleger am US-Aktienmarkt sind am Dienstag vorsichtig geblieben. Dennoch gelang es dem S&P 500 , mit kleinen Schritten auf ein Rekordhoch zu klettern. Laut Analyst Michael Hewson von CMC Markets warten die Anleger auf den an diesem Mittwoch anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank. Gehofft wird auf die dritte Zinssenkung in Folge, was auch Enttäuschungspotenzial birgt. Der Dow Jones Industrial , der zu Wochenbeginn die 27 000-Punkte-Marke zurückerobert hatte, ging mit einem Minus von 0,07 Prozent auf 27 071,42 Punkte aus dem Tag.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch eine durchwachsenes Bild geliefert. Während es in Indien um rund ein halbes Prozent nach oben ging, trat der japanische Leitindex Nikkei 225 nach seinem jüngsten Höhenflug unter dem Strich nahezu auf der Stelle. Moderat nach unten ging es dagegen in China und Hongkong. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen büßte zuletzt rund ein halbes Prozent ein und der Hang Seng in Hongkong gab um 0,33 Prozent nach.

^

DAX 12 939,62 -0,02%

XDAX 12 936,94 -0,16%

EuroSTOXX 50 3622,09 -0,10%

Stoxx50 3280,63 -0,07%

DJIA 27071,42 -0,07%

S&P 500 3036,89 +0,06%

NASDAQ 100 8047,51 -0,78%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 171,10 +0,04%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1111 -0,01%

USD/Yen 108,84 -0,05%

Euro/Yen 120,93 -0,06%

°

ROHÖL:

^

Brent 61,40 -0,19 USD

WTI 55,25 -0,29 USD

°