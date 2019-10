Aktien Wien Schluss: Moderate Verluste - Warten auf US-Zinsentscheid

30.10.2019, 18:25 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit moderaten Verlusten geschlossen. Der ATX fiel um 19,31 Punkte oder 0,61 Prozent auf 3.171,21 Einheiten. Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York +0,09 Prozent, Dax /Frankfurt -0,22 Prozent, FTSE-100/London +0,34 Prozent und CAC-40/Paris +0,31 Prozent.

Der Handelstag an Europas Börsen verlief weitgehend ruhig. Viele Marktteilnehmer dürften die am Mittwoch nach Börsenschluss anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank abgewartet haben. Für Impulse bei einzelnen Werten sorgte in Wien aber die laufende Ergebnisberichtssaison.

So stiegen AMAG nach Vorlage von Zahlen um 2,02 Prozent auf 30,30 Euro. Der Aluminium-Konzern hat im dritten Quartal mehr operatives Ergebnis eingefahren als voriges Jahr, stutzt aber das obere Ende seiner Bandbreite für das Gesamtjahresziel etwas zusammen.

OMV gaben nach ihrer Zahlenvorlage moderat um 0,64 Prozent auf 52,52 Euro nach. Der Ölkonzern hat in den ersten neun Monaten 2019 trotz gesunkener Öl- und Gaspreise beim Umsatz und Gewinn deutlich zugelegt. Die Analysten von Berenberg schreiben in einer ersten Reaktion von sehr guten Zahlen.

Aktien der Erste Group reagierten im Frühhandel mit Gewinnen auf die gemeldeten Zahlen, rutschten dann aber ins Minus und schlossen 0,95 Prozent tiefer bei 32,31 Euro. Die Erste Group hat für die ersten neun Monate wieder einen Milliardengewinn ausgewiesen und den Ausblick für das Gesamtjahr 2019 bestätigt. In einer Analysten-Telefonkonferenz hat der designierte Vorstandschef der Erste Group zudem ein Interesse der Erste am polnischen Bankhaus mBank deponiert.

Auch die anderen Bankwerte Raiffeisen Bank International (minus 1,51 Prozent) und Bawag (minus 3,28 Prozent) zeigten sich schwach. Größere Abgaben unter den ATX-Schwergewichten gab es auch in Voestalpine (minus 2,51 Prozent).