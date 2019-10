Aktien New York Schluss: Gewinne nach Zinssenkung - S&P 500 auf Rekordhoch

30.10.2019, 21:12 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der dritten Zinssenkung in diesem Jahr durch die US-Notenbank haben die US-Börsen am Mittwoch zugelegt. Der marktbreite Index S&P 500 stieg sogar auf ein Rekordhoch. Die Notenbanker reduzierten die Spanne für den Leitzins auf 1,50 bis 1,75 Prozent. Der Arbeitsmarkt bleibe stark und die wirtschaftliche Aktivität nehme mit moderatem Tempo zu, teilte die Fed mit. Die Unsicherheiten für das Wachstum wie der Handelskrieg mit China und der Brexit blieben aber bestehen. Gleichzeitig signalisierte die Fed eine Zinspause.

Der Dow Jones Industrial kletterte um 0,43 Prozent auf 27 186,69 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Mitte September. Der technologielastige Nasdaq 100 trat rückte um 0,44 Prozent auf 8083,11 Punkte vor. Beide Börsenbarometer sind von neuen Rekordständen nicht mehr weit entfernt. Der S&P 500 stieg um 0,33 Prozent auf 3046,77 Zähler auf ein Rekordhoch.

"Die jüngsten Entspannungstendenzen in Sachen Handelskonflikte und Brexit lassen der Fed nun Luft, um abzuwarten und die Wirkung der bisherigen Maßnahmen zu bewerten", schrieb Uwe Burkert von der Landesbank Baden-Württemberg. Der Volkswirt machte bei der Fed "eine Neigung zu einer nochmaligen gemäßigten Lockerung der Geldpolitik" aus. Im ersten Halbjahr 2020 könne die Fed die Zinsen weiter senken.