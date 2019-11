Aktien Europa Schluss: Erfreuliche Wirtschaftsdaten sorgen für Kauflaune

01.11.2019, 18:36 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Positive Impulse durch Wirtschaftsdaten aus den USA und China haben am Freitag den europäischen Börsen Auftrieb gegeben. In den Vereinigten Staaten war der Arbeitsmarktbericht für Oktober überraschend stark ausgefallen, in China hatte sich die Stimmungslage in der Industrie im Oktober überraschend verbessert. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,54 Prozent auf 3623,74 Zähler und beendete die Woche damit quasi unverändert.

Der französische Cac 40 gewann am Freitag 0,56 Prozent auf 5761,89 Punkte. Der britische FTSE 100 legte um 0,75 Prozent auf 7302,42 Zähler zu.

Aus Branchensicht waren nach den erfreulichen China-Daten die Bergbau-Aktien besonders gefragt. Der Sektor legte um 3,2 Prozent zu. Die Aktien von Rio Tinto gewann an der FTSE-100-Spitze 3,8 Prozent. Um mehr als 3 Prozent legten auch die Anteile von Anglo American und Glencore zu.

Die Papiere des Stahlherstellers Evraz gewannen in London 3,4 Prozent. Stahlaktien allgemein profitierten zudem auch von überraschend starken Quartalszahlen des Konzerns US Steel. Die Papiere von ArcelorMittal gewannen an der Spitze des Cac 40-Index 6,0 Prozent.

Die Aktien der dänischen Novo Nordisk legten um 3,6 Prozent zu. Der Insulin-Hersteller war in den ersten neun Monaten dank neuer Diabetes-Mittel kräftig gewachsen.

Für die Danske Bank war es dagegen noch schlechter als befürchtet. Am Freitag strich das Management zum zweiten Mal seit Juli seine Gewinnprognose für das laufende Jahr zusammen. Die Aktie büßte in Kopenhagen 4 Prozent ein und hat damit im laufenden Jahr mehr als 25 Prozent verloren. Im Jahr 2018 waren es schon knapp 50 Prozent gewesen. Die Danske Bank steht im Zentrum eines der größten Geldwäscheskandale in Europa mit einem Volumen von rund 200 Milliarden Euro. Ihr drohen Strafen von mehreren Milliarden US-Dollar.