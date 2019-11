Aktien Frankfurt Schluss: Dax über 13 100 Punkten - Zollhoffnungen treiben an

04.11.2019, 17:47 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag erstmals seit fast eineinhalb Jahren die Hürde von 13 000 Punkten übersprungen. Der Leitindex schloss mit einem Plus von 1,35 Prozent bei 13136,28 Punkten und notierte damit so hoch wie zuletzt Mitte Juni 2018. Der MDax , der Index für mittelgroße Unternehmen, stieg zum Wochenstart um 1,38 Prozent auf 26 913,33 Punkte.

Vor allem Aussagen der beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China über den bevorstehenden Abschluss eines Teilabkommens im Handelsstreit trieben an. Laut dem US-Handelsminister könnten außerdem Strafzölle auf Autoimporte aus Europa und Asien vermieden werden. Ermutigende Stimmungsdaten aus der Industrie der Eurozone vom Oktober stützten die Risikofreude der Anleger zusätzlich.