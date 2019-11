Aktien Wien Schluss: Sehr fest - Annäherung im Handelsstreit stützt

04.11.2019, 18:14 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit starken Gewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 1,92 Prozent auf 3225,41 Punkte. Positive Impulse kamen von neuen Hoffnungen auf eine Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit. Das geplante Teil-Handelsabkommen zwischen den USA und China steht nach Angaben beider Seiten kurz vor einem Abschluss.

Zudem hatte US-Handelsminister Wilbur Ross zuletzt Strafzölle auf Autoimporte aus Europa und Asien als vermeidbar bezeichnet. An Europas Börsen fanden sich am Montag in Folge Automobilwerte unter den größten Gewinnern.

Auch in Wien waren vor diesem Hintergrund Aktien der stark von der Automobilkonjunktur abhängigen Voestalpine stark gesucht. Die Aktien des Stahlherstellers stiegen bis dato um 4,39 Prozent auf 24,26 Euro.

Palfinger stiegen um 6,48 Prozent auf 27,10 Euro. Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktien des Kranherstellers von 26,5 auf 28,0 erhöht. Bei hohem Volumen nachgefragt waren auch Andritz und gewannen 4,86 Prozent auf 42,26 Euro. Unter den weiteren Tagesgewinnern fanden sich Schoeller-Bleckmann (plus 4,84 Prozent). Die größten Verlierer im prime market waren Verbund (minus 1,07 Prozent).