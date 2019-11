Aktien Europa Schluss: Gewinne dank ungebrochener Hoffnung auf Teilabkommen

05.11.2019, 18:07 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Börsen haben am Dienstag ihre Gewinne ausgebaut und von ungebrochenen Hoffnungen auf ein Teilabkommen im Handelsstreit profitiert. Allerdings hielten sich die Kursgewinne angesichts der Rally der vergangenen Tage in Grenzen.

Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Eurozone, gewann 0,31 Prozent auf 3676,52 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit Anfang 2018. Auf Länderebene legte der französische Cac 40 um 0,39 Prozent auf 5846,89 Punkte zu und bewegt sich damit weiterhin auf dem höchsten Niveau seit Ende 2007. Der britische FTSE 100 ("Footsie") beendete den Handel mit einem Plus von 0,25 Prozent auf 7388,08 Zählern.

Im US-chinesischen Handelsstreit nähern sich die beiden weltgrößten Volkswirtschaften Medienberichten zufolge weiter einander an. Laut dem "Wall Street Journal" und der "Financial Times" könnten beide einen Teil der in den vergangenen Monaten eingeführten Strafzölle zurücknehmen.