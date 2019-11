DAX-FLASH: Dax nach Rally knapp im Minus erwartet - Berichtssaison im Fokus

06.11.2019, 07:26 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich am Mittwoch nach seiner jüngsten Rally zunächst kaum von der Stelle bewegen. Nachdem der Dax am Vortag unterm Strich schon nicht groß vom Fleck kam, signalisierte die Taxe des Broker IG nun am Morgen ein Minus von 0,1 Prozent auf 13 135 Punkte. Der deutsche Leitindex verbleibt damit aber auf seinem höchsten Niveau in diesem Jahr. Einige Investoren schielen bereits auf das Rekordhoch aus dem Januar 2018 von 13 596 Punkten.

Nachdem zuletzt die neuen Hoffnungen im US-chinesischen Handelsstreit zumindest auf ein Teilabkommen die Märkte beflügelt hatten, ist nun unter Börsianern von einer Verschnaufpause die Rede. Neue Impulse könnten zur Wochenmitte vor allem von der Berichtssaison, aber auch einigen Wirtschaftsdaten kommen. Am Morgen werden Auftragsdatsdaten aus der deutschen Industrie erwartet.

Auf Unternehmensseite läuft die Berichtssaison weiter auf Hochtouren. Mit Adidas , BMW und Wirecard beschäftigen alleine drei Dax-Hochkaräter die Anleger mit aktuellen Quartalsberichten. Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets hält eine Fortsetzung der Rally für möglich, sofern die veröffentlichten Zahlen überzeugen.