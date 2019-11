Aktien New York Schluss: Nach der Rally legen Anleger Pause ein

06.11.2019, 22:16 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Stagnation auf hohem Niveau am US-Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial zeigte sich am Mittwoch mit 27 492,56 Punkten letztlich unbewegt. Am Vortag war der US-Leitindex zunächst noch auf ein Rekordhoch gestiegen, hatte die Gewinne anschließend aber wieder eingebüßt.

Händler sprachen von einer überfälligen Pause nach den hohen Kursgewinnen der vergangenen Wochen. Zudem habe es weder von der Konjunktur noch von den Quartalsberichten der Unternehmen wegweisende Impulse gegeben. Gleichwohl könnte die Rally demnächst weitergehen: Die Bank HSBC wies darauf hin, dass nach hohen Gewinnen des Dow bis Ende Oktober in den allermeisten Fällen die Monate November und Dezember weitere Kursgewinne bescheren.

Der den breiteren Markt widerspiegelnde S&P 500 , der am Montag ein Rekordhoch erklommen hatte, lag am Ende mit 0,07 Prozent im Plus bei 3076,78 Punkten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gab nach einem Rekordhoch am Vortag um 0,17 Prozent auf 8196,03 Punkte nach.