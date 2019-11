Aufsichtsrat stellt sich dagegen

Doch keine Gehaltserhöhung für DB-Vorstände?

07.11.2019, 09:40 Uhr | AFP

Logo der Deutschen Bahn an einem Zug: Für die Vorstände war eine Gehaltserhöhung von 400.000 auf 585.000 Euro im Jahr vorgesehen. (Quelle: Waldmüller/imago images)

Noch vor wenigen Tagen wurden die Vorstandsgehälter der Deutschen Bahn im Vergleich als zu gering eingeordnet – daher war eine Erhöhung geplant. Der Aufsichtsrat des Konzerns hat dazu jedoch eine andere Meinung.

Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn will einem Medienbericht zufolge die geplante Gehaltserhöhung für den Vorstand des Konzerns ablehnen. Das berichtete die Düsseldorfer "Rheinische Post" unter Berufung auf Kreise des Bahnmanagements. Ursprünglich stand demnach eine Anhebung der Vorstandsgehälter um 33 Prozent auf der Tagesordnung. In der Summe würde dies insgesamt anderthalb Millionen Euro ausmachen.

Gehaltserhöhung und Berateraffäre in der Kritik

Der geplante Anstieg der Managergehälter hatte in der Öffentlichkeit Empörung ausgelöst. Auch die Affäre rund um Beraterverträge hat die Bahnführung noch nicht überstanden. In den Jahren 2008 bis 2018 hatte der Konzern ehemaligen Managern Beraterverträge in Millionenhöhe zugeschanzt.

Der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, warnte vor einem lähmenden Führungschaos bei dem bundeseigenen Konzern und kritisierte die Rolle von Vorstandschef Richard Lutz. "Der Bahnchef wird durch die Berateraffäre gelähmt, da kennen wir bislang nur die Spitze des Eisbergs", sagte er der Zeitung. In der Affäre seien viele Fragen unbeantwortet.

Weselsky kritisierte zudem den Zustand der Bahn. "Es sind ja nicht nur die schlechten Zahlen, es ist das tägliche Erleben von Hunderttausenden Reisenden", sagte er. "Es werden Milliarden versenkt wegen ineffizienter Strukturen", fügte er hinzu. "Wir haben zu viele Häuptlinge und viel zu wenig Indianer."

Finanzielle Verluste in Sicht

Der Gewinn der Bahn werde in diesem Jahr stark zurückgehen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern liege Ende September mit 669 Millionen Euro für die Kernbereiche der Bahn um knapp 30 Prozent unter dem Wert des Vorjahres. Diese BIlanz wurde unter Berufung auf einen Zwischenbericht veröffentlicht, den der Vorstand nun dem Aufsichtsrat vorlegen werde.







Unter Berufung auf Aufsichtsratskreise wurde zudem berichtet, dass die angeschlagene Bahngütertochter DB Cargo ihren Verlust im laufenden Jahr deutlich ausweitet. Die Tochter steuert demnach 2019 auf einen Verlust von 300 Millionen Euro zu – im vergangenen Jahr habe dieser noch bei 190 Millionen Euro gelegen. Damit gerate Güterverkehrs- und Finanzvorstand Alexander Doll immer stärker in Bedrängnis. Nach Angaben aus Aufsichtsratskreisen befürworteten demnach mehrere Kontrolleure die Ablösung als Bahnvorstand.