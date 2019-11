Aktien Frankfurt: Dax steuert auf Rekord zu - USA und China vor Zolleinigung

07.11.2019, 14:47 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein lang ersehnter Etappenerfolg im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat dem Dax am Donnerstag neues Leben eingehaucht. Der deutsche Leitindex schüttelte die Lethargie der letzten Tage nach der vorangegangenen Rally ab und gewann bis zum Nachmittag 0,75 Prozent auf 13 279,34 Punkte. Bis zum Rekord von 13 596 Punkten aus dem Januar 2018 fehlen dem Dax weniger als zweieinhalb Prozent.

Der MDax der mittelgroßen Werte gewann am Donnerstag 0,44 Prozent auf 27 080,16 Punkte, womit er erstmals seit August 2018 wieder über 27 000 Punkten notierte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,32 Prozent auf 3700,39 Zähler.

Die USA und China einigten sich nach Angaben der chinesischen Regierung auf eine schrittweise Reduzierung der gegenseitig erhobenen Strafzölle. Dies werde Bestandteil eines ersten Teilabkommens sein, sagte Regierungssprecher Gao Feng. Das Abkommen solle innerhalb der nächsten Wochen unterzeichnet werden. Das Ausmaß der Zollreduzierung hänge vom konkreten Inhalt des Abkommens ab. Allerdings hat die US-Regierung die Erklärung Chinas noch nicht bestätigt.

Derweil erreichte die hiesige Berichtssaison mit Geschäftszahlen von gleich fünf Dax-Konzernen sowie unzähligen Berichten aus der zweiten und dritten Reihe ihren wöchentlichen Höhepunkt.

Lufthansa-Aktien führten mit einem Plus von über sieben Prozent die Gewinnerliste im Leitindex an. Die Fluggesellschaft schnitt im wichtigen Sommerquartal Händlern zufolge nicht so schlecht wie befürchtet ab. Am diesjährigen operativen Gewinnziel (bereinigtes Ebit) hält sie trotz des Flugbegleiter-Streiks und des Preiskampfes im Europaverkehr fest.

Der Technologiekonzern Siemens übertraf im Schlussquartal seines Geschäftsjahres mit einem starken Wachstum ebenfalls die Analystenerwartungen. Zudem wollen die Münchener die Dividende anheben. Während sich Analysten etwas an vorsichtigen Aussagen zum neuen Geschäftsjahr störten, ließ das die Anleger zunächst kalt. Die Titel setzten ihre Rally der vergangenen Wochen fort und gewannen gut fünf Prozent, womit sie den höchsten Stand seit Sommer 2018 erreichten.

Dagegen waren die zuletzt schon schwachen Aktien der Deutschen Telekom mit einem Minus von rund zweieinhalb Prozent einer de rgrößten Dax-Verlierer. Während die Quartalszahlen überwiegend Beifall fanden, sorgten Aussagen zur Dividendenpolitik für Unsicherheit. Die Bonner hoben zwar die Untergrenze für die Gewinnausschüttung unabhängig vom Gelingen der Fusion ihrer US-Mobilfunktochter T-Mobile US mit dem Konkurrenten Sprint an. Dies beinhaltet für 2019 allerdings eine Dividendenkürzung gegenüber dem Vorjahr.

HeidelbergCement-Papiere büßten nach durchwachsenen Zahlen als Schlusslicht fast viereinhalb Prozent ein - sie zollten damit auch ihrem jüngst guten Lauf Tribut. Der Baustoffkonzern konnte den Quartalsumsatz nicht so stark steigern wie von Analysten erwartet, wogegen der operative Gewinn (bereinigtes Ebitda) überraschend deutlich zulegte.

Bei Munich Re stand nach Vorlage der vollständigen Quartalszahlen ein Kursminus von 0,8 Prozent zu Buche. Der Rückversicherer konnte hohe Katastrophenschäden im dritten Quartal mit deutlichen Gewinnen aus Finanz- und Währungsgeschäften abfedern. Das Unternehmen hatte schon im Oktober Eckdaten vorgelegt.

Im MDax waren Compugroup mit einem Gewinn von über sechs Prozent einer der Favoriten. Der auf Arztpraxen und Apotheken ausgerichteten Softwarehersteller stieß am Markt mit seinem kräftigen Wachstum im dritten Quartal auf ein positives Echo.

Dagegen büßte Schlusslicht ProSiebenSat.1 mehr als viereinhalb Prozent ein. Ein überraschend schwaches Fernsehwerbegeschäft hinterließ Spuren. Goldman-Analystin Lisa Yang hob zudem den vorsichtigen Ausblick auf das Schlussquartal hervor.

Im Nebenwerte-Index SDax knickten die Papiere von SMA Solar um mehr als 13 Prozent ein. Nach der jüngsten Kurserholung nutzen Anleger die Quartalszahlen, um erst einmal Kasse zu machen. An der SDax-Spitze legten die Aktien des Motorenbauers Deutz um fast zehn Prozent zu. Ein deutlicher Umsatzanstieg im dritten Quartal überzeugte die Investoren.

Am deutschen Rentenmarkt stagnierte die Umlaufrendite bei 0,32 Prozent. Der Rentenindex Rex zeigte sich ebenfalls unverändert bei 144,36 Punkten. Der Bund-Future verlor 0,56 Prozent auf 169,93 Punkte.

Der Euro kostete zuletzt 1,1075 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1090 (Dienstag: 1,1109) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9017 (0,9002) Euro gekostet./gl/mis

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---