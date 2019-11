Aktien New York: Dow tritt auf der Stelle - Goldman: 'Die Dynamik lässt nach'

08.11.2019, 16:02 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Begeisterung über mögliche Fortschritte im Handelszwist zwischen den USA und China hat am Freitag nachgelassen. Der Dow Jones Industrial , der am Vortag noch auf ein Rekordhoch gestiegen war, bewegte sich im frühen Handel mit 27 674,21 Punkten quasi nicht von der Stelle. Schon in den letzten Handelsstunden am Donnerstag waren die Kurse peu a peu abgebröckelt. Immerhin zeichnet sich für den Dow in dieser Woche ein Anstieg um 1,2 Prozent ab.

"Die Dynamik, die mit den Hoffnungen auf die Handelsbeziehungen verbunden ist, lässt nach", schrieb Analyst Chris Hussey von Goldman Sachs in einem Marktkommentar. Das habe sich schon an den asiatischen Märkten abgezeichnet und setzte sich an den europäischen Börsen fort.

Der den breiten Markt abbildende S&P 500 lag mit 3083,94 Punkten 0,04 Prozent im Minus. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,06 Prozent auf 8225,17 Punkte zu. Auch diese beiden Leitindizes waren am Vortag auf Rekordhochs gestiegen.