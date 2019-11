DAX-FLASH: Wall Street liefert Dax etwas Rückenwind

12.11.2019, 07:11 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurserholung an der Wall Street am Vorabend dürfte den Dax am Dienstag etwas anschieben. Pünktlich zum Handelsschluss in Frankfurt hatte der Dow nach oben gedrehte und anfängliche Verluste wett gemacht. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt mit 0,40 Prozent moderat im Plus bei 13 251 Punkten. Für ein neues Jahreshoch des Dax dürfte es zunächst allerdings nicht reichen.

Verhalten freundlich tendierten am Morgen auch die meisten großen Börsen Asiens. Tokio, Seoul und selbst das von Protesten gezeichnete Hongkong meldeten Kursgewinne. Lediglich in Shanghai trat der Leitindex CSI 300 auf der Stelle.

Bei den Einzelwerten dürfte sich das Interesse am deutschen Markt wieder auf die Quartalsberichte der Unternehmen richten. Aus dem Dax legen die Deutsche Post , Infineon und Continental ihre Geschäftsergebnisse vor.