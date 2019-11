Aktien Frankfurt Eröffnung: Gewinne - Gute Vorgaben und Kurssprung bei Infineon

12.11.2019, 09:14 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger am Dienstag wieder etwas Mut gefasst. Nach zwei eher verhaltenen Handelstagen rückte der deutsche Leitindex Dax nun um 0,28 Prozent auf 13 235,94 Punkte vor.

Etwas Rückenwind lieferten sowohl eine Kurserholung an der Wall Street am Vorabend als auch überwiegend positiv aufgenommene Geschäftszahlen, insbesondere vom Chiphersteller Infineon . Dessen Aktien schnellten um mehr als 6 Prozent in die Höhe. "Die Berichtssaison übertrifft nicht nur in den USA die Erwartungen, auch die Resultate der deutschen Unternehmen können sich sehen lassen, und dies trotz einer schwächelnden Konjunktur und einem schwierigen Marktumfeld", schrieb Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader.

Andere Börsenindizes legten ebenfalls zu: Der MDax der mittelgroßen Werte gewann gewann 0,32 Prozent auf 27 055,03 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,24 Prozent.