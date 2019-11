DAX-FLASH: Leitindex hält sich auf hohem Niveau

18.11.2019, 07:13 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Weiter hoffnungsvolle Zeichen im US-chinesischen Handelsstreit und gute Vorgaben von den Überseebörsen dürften den Dax am Montag stützen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor der Eröffnung mit 0,1 Prozent im Minus auf 13 228 Punkten. Am Freitag hatte das Barometer im späten Handel nochmal zugelegt und die sechste Gewinnwoche in Folge verbucht, wenngleich die jüngste Rally zuletzt etwas an Kraft eingebüßt hat.

Im Handelskonflikt gibt es offenbar weitere Fortschritte. Laut einem Pressebericht haben die amerikanischen und chinesischen Verhandlungsführer miteinander telefoniert. Dabei soll es um die Kernanliegen beider Seiten gegangen sein, die ein Teilabkommen im Handelsstreit anstreben.

Für eine Fortsetzung der Hausse an den Aktienmärkten wären konkrete Hinweise auf eine baldige Einigung im Zollstreit wichtig, zumal es Impulse von der Berichtssaison in dieser Woche kaum mehr geben wird. Sie ist so gut wie beendet. Nur noch einige Nachzügler stehen auf der Agenda, wie an diesem Montag der Immobilienkonzern Grand City Properties.