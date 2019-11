Aktien Wien Schluss: Negative internationale Stimmung belastet

21.11.2019, 18:15 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag leichter geschlossen. Der ATX gab 0,21 Prozent auf 3148,49 Punkte ab. In einer negativen internationalen Börsenlandschaft absolvierte auch der österreichische Aktienmarkt einen Verlusttag. Weiterhin keine sichtbaren Fortschritte bei der Lösung des Handelsstreits zwischen den USA und China sorgten für zurückhaltende Anleger. Es wurden bereits Meldungen publik, dass erst im kommenden Jahr eine Teileinigung im Wirtschaftskonflikt vorliegen könnte.

Nach Zahlenvorlagen rückten Semperit und CA Immo in den Fokus. Die Semperit-Aktie reagierte mit einem satten Plus von 3,4 Prozent. Für die ersten neun Monate 2019 meldete der Gummiverarbeiter einen Umsatzrückgang um 2,7 Prozent auf 652,2 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg um 23 Prozent auf 56,4 Millionen Euro. Voriges Jahr gab es aber negative Sondereffekte aus der Werksschließung von Sempertrans in China. Zudem prüft das Unternehmen nun unter anderem den Verkauf der Medizinsparte Sempermed.

CA Immo fielen hingegen um 0,3 Prozent. Befeuert von höheren Mieterlösen und von einem deutlich höheren Neubewertungsergebnis hat das Immobilienunternehmen per Ende September ein starkes Gewinnplus verbucht. Unterm Strich legte der Nettogewinn um 30,9 Prozent auf 177,9 Millionen Euro zu.

Unter den Schwergewichten schwächten sich Voestalpine um 1,8 Prozent ab. Erste Group konnten hingegen um 0,7 Prozent zulegen. OMV verbilligten sich um 0,8 Prozent und Raiffeisen Bank International um moderate 0,1 Prozent. Bei den europaweit schwachen Technologiewerten gaben AT&S um 2,2 Prozent nach.