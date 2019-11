dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursverluste erwartet

29.11.2019, 07:31 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER - Der Dax dürfte sich am Freitag zunächst weiter von seinem Jahreshoch entfernen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Start 0,33 Prozent tiefer auf 13 202 Punkte. Seinen bisherigen Jahreshöchststand hatte der Dax in der Vorwoche bei 13 374 Punkten erreicht. Darüber käme sofort das Rekordhoch von 13 596 Punkten aus dem Januar 2018 ins Spiel. Impulse von der Wall Street fehlen wegen des "Thanksgiving"-Feiertages am Donnerstag. "Die gute Stimmung an den Börsen ist erst mal dahin", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

USA: - KEIN HANDEL WEGEN FEIERTAG - Die US-Aktienbörsen blieben am Donnerstag wegen des Feiertags "Thanksgiving" geschlossen. Auch zum Wochenabschluss findet am "Black Friday" nur ein verkürzter Handel statt.

ASIEN: - SCHWÄCHER - Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag schwächer tendiert. Die Spannungen zwischen den USA und China bleiben bestimmend. Nach der Zuspitzung im Konflikt um die Demokratiebewegung in Hongkong bleibt die Unsicherheit groß. Wie sich die jüngste Eskalation auf das angepeilte Teilabkommen im Handelsstreit auswirkt ist unklar. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen fiel zuletzt um 1,13 Prozent. In Hongkong sank der Hang Seng mit 2,00 Prozent noch deutlicher. In Japan ging es für den Nikkei um 0,5 Prozent auf 23 293,91 Punkte abwärts. Im November legte der Index aber um rund 1,6 Prozent zu.

^

DAX 13.245,58 -0,31%

XDAX 13.259,30 -0,34%

EuroSTOXX 50 3.704,48 -0,23%

Stoxx50 3.357,43 -0,15%

DJIA 28.164,00 0,15%

S&P 500 3.153,63 0,42%

NASDAQ 100 8.444,71 0,70%°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 171,21 -0,03%°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1010 0,01%

USD/Yen 109,47 -0,04%

Euro/Yen 120,53 -0,03%°

ROHÖL:

^

Brent 63,59 -0,28 USD

WTI 57,97 -0,14 USD°