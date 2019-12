Aktien Asien: Wenig Bewegung - Warten auf Neuigkeiten im Zollstreit

10.12.2019, 09:00 Uhr | dpa-AFX

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte in Asien haben sich am Dienstag kaum von der Stelle bewegt. Die anstehenden Zinsentscheidungen rund um den Globus und der nach wie vor ungelöste Handelsstreit zwischen den USA und China sorgten für Zurückhaltung. Am 15. Dezember drohen in den USA neue Zölle auf Produkte aus China.

In Japan ging es für den Nikkei minimal abwärts. Er schloss mit 0,09 Prozent im Minus bei 23 410,19 Punkten. In Hongkong trat der Hang Seng praktisch auf der Stelle. Mit minus 0,11 Prozent notierte er zuletzt bei 26 465,53 Punkten. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen legte dagegen leicht um 0,13 Prozent auf 3900,38 Punkte zu.

An den Märkten wird in dieser Woche mit Spannung auf neue Nachrichten zum US-chinesischen Handelskrieg gewartet. Weitere Zölle auf chinesische Importe sollen nach jetzigem Stand an diesem Sonntag in Kraft treten. Allerdings deutete der US-Agrarminister Sonny Perdue laut dem Commerzbank-Experten Hao Zhou zuletzt an, dass es unwahrscheinlich sei, dass die Vereinigten Staaten an diesem Wochenende tatsächlich neue Zölle erheben. Damit steige die Hoffnung auf einen Waffenstillstand vor Weihnachten, sagte Zhou. Die Unsicherheit hält aber weiter an.