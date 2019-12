DAX-FLASH: Dax vor wichtigen Ereignissen wenig verändert erwartet

11.12.2019, 07:26 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem schwankungsreichen Dienstag wird der Dax zur Wochenmitte vorerst in ruhigem Fahrwasser erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Beginn mit 13 073 Punkten fast unverändert. De facto bedeutete dies einen nur kleinen Aufschlag von 0,02 Prozent.

Laut Händlern fällt am Mittwoch der Startschuss für eine Serie richtungsweisender Ereignisse. Bevor im Wochenverlauf die nächsten Stichtage bei den Dauerthemen Brexit und Handelsstreit anstehen, rücken an diesem Mittwoch und Tags darauf zunächst die Notenbanken ins Blickfeld. In den USA gilt die volle Aufmerksamkeit Aussagen zum geldpolitischen Kurs, in der Eurozone steht die erste Zinssitzung unter der neuen EZB-Chefin Christine Lagarde an.

Im Handelsstreit sieht es laut der Commerzbank zunehmend danach aus, als ob die Entscheidung über die am Sonntag vorgesehene Einführung weiterer US-Zölle auf chinesische Importe in letzter Sekunde fällt. "Das macht es der Fed heute Abend nicht gerade leicht, eine verlässliche Einschätzung für den US-Wirtschaftsausblick zu geben", sagte am Morgen Analystin Thu Lan Nguyen.