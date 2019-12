Aktien Osteuropa Schluss: Erneut Kursgewinne - Budapest schert aus

16.12.2019, 18:22 Uhr | dpa-AFX

MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Mit Kursgewinnen sind die großen Börsen Osteuropas in die neue Woche gegangen. Besonders deutlich fielen diese am Montag in Moskau aus. Dort stieg der Leitindex RTSI um 1,05 Prozent auf 1517,16 Punkte. Lediglich die Budapester Börse meldete Verluste.

Der ungarische Leitindex Bux verlor 0,34 Prozent auf 45 603,92 Punkte. Nach drei Gewinntagen in Folge konnte sich der ungarische Aktienmarkt zum Wochenauftakt nicht der positiven internationalen Börsenstimmung anschließen. Unter den Schwergewichten verzeichnete kein Titel eine Kursveränderung von mehr als ein Prozent. Die Pharmaaktie Gedeon Richter gewann 0,97 Prozent. Am unteren Ende büßten Mol-Anteilsscheine 0,83 Prozent ein.

In Warschau ging es mit dem Wig-30 Index um 0,38 Prozent nach oben auf 2424,11 Punkte. Der breiter gefasste Wig stieg um 0,26 Prozent auf 56 879,03 Zähler. Damit blieben die Kursgewinne jedoch hinter den großen westeuropäischen Börsen zurück.

Aufschläge erzielten Aktien der verschiedensten Branchen. So zogen die Titel von Tauron Polska Energy um 6,1 Prozent an. Die Papiere der führenden polnischen Bank PKO verteuerten sich um 1,8 Prozent. Die Aktie des Kupferkonzerns KGHM verbuchte ein Plus von 1,6 Prozent. Die Anteilsscheine des Telekomunternehmens Play Comm legten um 1,4 Prozent zu. Kursschwäche zeigten hingegen MBank mit minus 3,5 Prozent.

In Prag stieg der Leitindex PX um 0,6 Prozent auf 1100,02 Punkte. Überwiegend aufwärts ging es mit den Bankenwerten: Die Aktien der Erste Group verbuchten ein Plus von 1,7 Prozent. Moneta Money Bank legten 0,24 Prozent zu. Komercni Banka verbilligten sich moderat. Im Energiebereich schlossen CEZ 0,5 Prozent schwächer. Die Papiere des IT-Sicherheitsunternehmens Avast verteuerten sich dagegen um 3 Prozent.