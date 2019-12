dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger schielen auf Dax-Rekord

17.12.2019, 07:28 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - ABWARTEN - Nach dem guten Wochenauftakt dürfte der Dax am Dienstag zunächst kaum vom Fleck kommen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsstart wenige Punkte tiefer auf 13 400 Punkte. Mit 13 425 Punkten hatte der Dax tags zuvor ganz knapp einen weiteren Höchststand seit Januar 2018 erreicht. Die Wall Street startete die Woche gar mit neuen Bestmarken, die im marktbreiten S&P 500 und den Nasdaq-Indizes sogar bis zum Ende in etwa hielten. Im Dax wartet der bisherige Höchststand vom Anfang 2018 bei 12 596 Punkten und ist damit noch rund anderthalb Prozent entfernt.

USA: - NEUE REKORDE - Die US-Börsen haben sich zum Wochenbeginn zu neuen Rekorden aufgeschwungen. Befeuert von weiteren Signalen der Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China, erklommen der Dow Jones Industrial , der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 neue historische Höchstmarken - und setzten somit die vorweihnachtliche Hausse fort. Am ende legte der Dow um 0,36 Prozent auf 28 235,89 Punkte zu.

ASIEN: - GEWINNE - Die Anleger an den Börsen Asiens bleiben optimistisch. Sie setzen nach der Teileinigung im US-chinesischen Handelsstreit auf eine wirtschaftliche Belebung. Es gibt aber auch Stimmen, die vor zu viel Euphorie warnen, da es bislang nur wenige Details zum Phase-1-Handelsabkommen gibt und US-Präsident Donald Trump unlängst mit Blick auf weitere Verhandlungsrunden schon wieder mit Zöllen gedroht hatte. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen legte zuletzt um rund eineinhalb zu und in Hongkong gewann der Hang Seng etwas mehr als ein Prozent. In Japan stieg der Nikkei nach eine kleineren Korrektur am Vortag um ein halbes Prozent auf 24 066,12 Punkte.

^

DAX 13 407,66 0,94%

XDAX 13 400,23 0,75%

EuroSTOXX 50 3772,74 1,12%

Stoxx50 3410,80 1,39%

DJIA 28 235,89 0,36%

S&P 500 3191,45 0,71%

NASDAQ 100 8570,33 0,97%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 172,16 +0,13%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1147 0,02%

USD/Yen 109,56 0,00%

Euro/Yen 122,13 0,02%

°

ROHÖL:

^

Brent 65,40 +0,06 USD

WTI 60,24 +0,03 USD

°