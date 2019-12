AKTIEN-FLASH: Versorger weiter gefragt - Eon und RWE führen den Dax an

17.12.2019, 11:43 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Versorgeraktien haben am Dienstag auch im schwächeren Umfeld an ihre jüngste Stärke angeknüpft. Der Branchenindex war am Freitag auf das höchste Niveau seit mehr als zehn Jahren geklettert. Vor allem britische Werte führten zuletzt das Feld mit zweistelligen Kursgewinnen an, aber auch Eon entwickeln sich überdurchschnittlich. Mit plus 1,4 Prozent stehen sie aktuell mit 9,67 Euro auf dem höchsten Niveau seit Juli. Die überwiegend optimistischen Experten trauen ihnen aktuell bis zu 12,40 Euro zu. RWE liegen am Dienstag mit 0,8 Prozent im Plus. Sie lauern auf einen Ausbruch aus dem seit Ende September gültigen Abwärtstrend nebst Sprung über die 50-Tage-Linie. Die Analysten sind auch hier zumeist positiv.