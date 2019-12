Aktien New York: Rally verliert an Schwung

17.12.2019, 16:01 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aufwärtsdynamik der US-Aktienmärkte hat am Dienstag nachgelassen. Zwar stiegen der marktbreite S&P 500 und auch der technologielastige Nasdaq 100 unmittelbar nach der Startglocke auf neue historische Höchstmarken. Die Gewinne hielten jedoch nicht lange: Der Dow Jones Industrial lag im frühen Handel mit 0,05 Prozent nur noch moderat im Plus bei 28 249,34 Punkten.

"Geradezu zaghaft schiebt sich der Dow auf neue Spitzenwerte", schrieb Analyst Andreas Büchler vom Börsenmagazin Index Radar mit Blick zurück auf die vergangenen Handelstage. Auf neuen Rekordwerten des Dow hätten Investoren zuletzt rasch wieder Gewinne mitgenommen. Das sei angesichts des in diesem Jahr gut gelaufenen Marktes nicht überraschend.

Der S&P 500 lag zuletzt mit 0,03 Prozent im Plus bei 3192,32 Zählern. Der Nasdaq 100 zeigte sich mit 8568,86 Punkten mit minus 0,05 Prozent ebenfalls kaum bewegt. Auch robuste Daten aus der Industrie und vom Bausektor im November konnten die Kurse bislang nicht weiter nach oben treiben.