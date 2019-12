Aktien New York: Rally verliert an Schwung - Boeing fallen weiter

17.12.2019, 16:15 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aufwärtsdynamik der US-Aktienmärkte hat am Dienstag nachgelassen. Zwar stiegen der marktbreite S&P 500 und auch der technologielastige Nasdaq 100 unmittelbar nach der Startglocke auf neue historische Höchstmarken. Die Gewinne hielten jedoch nicht lange: Der Dow Jones Industrial lag im frühen Handel mit 0,03 Prozent nur noch moderat im Plus bei 28 245,75 Punkten.

"Geradezu zaghaft schiebt sich der Dow auf neue Spitzenwerte", schrieb Analyst Andreas Büchler vom Börsenmagazin Index Radar mit Blick zurück auf die vergangenen Handelstage. Auf neuen Rekordwerten des Dow hätten Investoren zuletzt rasch wieder Gewinne mitgenommen. Das sei angesichts des in diesem Jahr gut gelaufenen Marktes nicht überraschend.

Der S&P 500 lag zuletzt mit 0,07 Prozent im Plus bei 3193,80 Zählern. Der Nasdaq 100 zeigte sich bei 8573,71 Punkten mit plus 0,04 Prozent ebenfalls kaum bewegt. Auch robuste Daten aus der Industrie und vom Bausektor im November konnten die Kurse bislang nicht weiter nach oben treiben.

Unter den Einzelwerten richten sich die Blicke weiter auf die Aktien von Boeing. Am Vortag hatten sich Spekulationen um eine Produktionsaussetzung des Unglücksfliegers 737 Max bestätigt. Angesichts der hohen Ungewissheit, ob der Flugzeugtyp wieder zugelassen wird, sollen von Januar an vorerst keine solchen Maschinen mehr hergestellt werden. Boeing verloren weitere 1,6 Prozent. Damit summieren sich die Kursverluste im Dezember auf gut 12 Prozent.

Der Lastwagenhersteller Navistar strich wegen einer schwächelnden Nachfrage die Ziele für 2020 zusammen. Die Aktien sackten um 7,5 Prozent ab. Das Unternehmen, an dem der deutsche Autobauer VW beteiligt ist, rechnet in den USA und Kanada für das bis Ende Oktober 2020 laufende Geschäftsjahr branchenweit zwar mit einem unveränderten Absatz mittelgroßer und schwerer Lkw und Busse. Allerdings werden die Produktion gedrosselt, die Kosten gesenkt und das Auslandsgeschäft umstrukturiert.

Um 5 Prozent nach oben ging es dagegen für den Auftragshersteller für Elektronikartikel Jabil Circuit nach besser als erwartet ausgefallenen Umsatzzahlen für das erste Geschäftsquartal. An der Nasdaq wird die Zahlenvorlage des Berufskleidungsherstellers Cintas erwartet. Fedex veröffentlicht nach der Schlussglocke den Geschäftsbericht zum ersten Halbjahr 2019/20.