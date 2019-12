Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax erschlafft - Anleger warten auf Ifo

18.12.2019, 09:14 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Kursrally am deutschen Aktienmarkt hat sich die Kauflaune der Anleger zunächst gelegt. Am Mittwochmorgen ging es für den deutschen Leitindex Dax weiter abwärts. Mit einem Minus von 0,32 Prozent auf 13 244,91 Punkte weitete das wichtigste deutsche Börsenbarometer seine Vortagesverluste aus.

"Die Jahresendrally ist somit ein wenig ins Stocken geraten", konstatierte Christian Henke vom Broker IG. Noch zum Start in die Vorweihnachtswoche hatte der Dax mit 13 425 Punkten seinen bisherigen Höchststand seit fast zwei Jahren erreicht. Bereits am Dienstag aber hatten die Investoren wieder einen Gang zurückgeschaltet und lieber Gewinne mitgenommen. Marktbeobachter hoffen nun auf neue Impulse durch das am Vormittag anstehende Ifo-Geschäftsklima für Deutschland.

Der MDax rückte zur Wochenmitte von seinem am Vortag erreichten Rekord wieder ab und gab in der Frühe zuletzt 0,22 Prozent auf 28 236,62 Zähler nach. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es kurz nach dem Handelsstart ebenfalls etwas nach unten, er gab zuletzt um 0,15 Prozent auf 3739,49 Punkte nach.