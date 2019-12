Aktien New York Ausblick: Kaum Bewegung auf Rekordniveau

19.12.2019, 14:14 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Indizes dürften am Donnerstag zunächst auf ihrem Rekordniveau verharren. Den New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial taxiert der Broker IG rund anderthalb Stunden vor dem Start leicht im Plus auf 28 275 Punkte. Seinen bisherigen Höchststand hatte er am Montag bei 28 337 Punkten erreicht und damit sein Jahresplus auf knapp 23 Prozent ausgebaut.

Der marktbreite S&P 500 sowie die Nasdaq-Indizes hatten tags zuvor weitere Rekorde gesetzt, sich aber dabei ebenfalls kaum bewegt. Das bevorstehende Weihnachtsfest und der Jahresabschluss machen sich bereits bemerkbar.

Im Auge behalten sollten Anleger die Papiere des Chipkonzerns Micron Technology, die vorbörslich kräftig zulegten. Der Hersteller von Speicherelementen übertraf im ersten Quartal die Erwartungen und zeigte sich optimistisch beim Blick nach vorn.

Anteilsscheine des Netzwerkausrüsters Cisco profitieren derweil von einer Empfehlung von Barclays.