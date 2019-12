Aktien Frankfurt Eröffnung: Wenig Bewegung - MDax setzt Rekordjagd fort

23.12.2019, 09:50 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am letzten Handelstag vor Weihnachten auf hohem Niveau stagniert. Der deutsche Leitindex stand am Montag 0,03 Prozent im Plus bei 13 323,34 Punkten.

Vor einer Woche hatte der Dax mit 13 425 Punkten seinen bisherigen Höchststand seit Januar 2018 erreicht, bevor er zwischenzeitlich um gut zwei Prozent zurücksetzte. Aus dem gleichen Monat stammt auch das Rekordhoch von 13 596 Punkten. Am Freitag schaffte der Dax nach dem großen Verfall an den Terminbörsen mit deutlichen Gewinnen noch einen positiven Wochenabschluss.

Der MDax der mittelgroßen Werte hatte am Montag zunächst an seinen zuletzt guten Lauf angeknüpft und ein Rekordhoch erreicht, bevor der Schwung wieder nachließ. Zuletzt stand noch ein Plus von 0,04 Prozent auf 28 452,67 Punkte zu Buche. Der EuroStoxx 50 gab leicht nach.

Insgesamt haben viele Marktteilnehmer ihre Bücher für dieses Jahr schon geschlossen und es ist mit einem weiterhin ruhigem Handel zu rechnen. Alle anderen könnten sich darüber freuen, dass China Zölle für Importe im Wert von einigen hundert Milliarden Euro senkt. Der Schritt hat mit dem laufenden Handelskrieg zwischen China und den USA zwar nichts zu tun, unterstützt aber das Argument der Regierung in Peking, dass sich die chinesische Wirtschaft weiter öffnet.

An der Dax-Spitze zogen die Aktien von Bayer um gut 3 Prozent an. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern erhält im Berufungsverfahren gegen einen Schuldspruch wegen angeblicher Krebsrisiken von glyphosathaltigen Unkrautvernichtern Unterstützung der US-Regierung. Dies kam bei dem Konzern gut an. "Wir freuen uns, dass die Vereinigten Staaten ihre Sichtweise in diesem Verfahren eingebracht haben, die mit unseren Argumenten in diesem Fall übereinstimmt", teilte das Unternehmen mit.

Den zweiten Platz im deutschen Leitindex hatten die Anteilsscheine von Adidas mit einem Plus von fast 1 Prozent inne. Der Sportartikelhersteller bekräftigte nach einem erfreulich verlaufenen Geschäft zum Jahresende seine Erwartung an Schlussquartal und Gesamtjahr. Das Weihnachtsgeschäft sei "sehr gut gelaufen", sagte Firmen-Chef Kasper Rorsted der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Schlechte Nachrichten hingegen kamen von Koenig & Bauer: Der Druckmaschinenhersteller senkte seine Jahresziele. Wegen des weiterhin sehr anspruchsvollen Marktumfelds seien nicht alle Aufträge wie ursprünglich erwartet gewonnen und nicht alle für dieses Jahr vorgesehenen Abschlüsse getätigt werden, hieß es. Die Aktien sackten als Schlusslicht im Nebenwert-Index SDax um rund 10 Prozent ab.

Im MDax blickten die Anleger auf die zwei Indexneulinge Teamviewer und Varta, die derzeit als Überflieger-Aktien gelten. Die Papiere der Softwarefirma setzten am Montag ihre jüngste Rekordjagd fort, während die Anteilsscheine des Batterieherstellers knapp 0,7 Prozent verloren.