Aktien Wien Schluss: ATX freundlich

23.12.2019, 18:14 Uhr | dpa-AFX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit freundlicher Tendenz geschlossen. Der ATX beendete einen weitgehend ruhigen und eher umsatzschwachen Handelstag mit etwas höheren Notierungen. Viele Marktteilnehmer haben ihre Bücher für heuer bereits geschlossen und sich in die Weihnachtsferien verabschiedet, kommentierte ein Börsianer. Der ATX stieg 10,67 Punkte oder 0,33 Prozent auf 3220,94 Einheiten.

Entsprechend dünn war auch die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen. Die veröffentlichten Konjunkturdaten brachten keine nennenswerten Impulse. So sind in den USA die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter im November deutlich gefallen. Hingegen ist die Zahl der verkauften Neubauten im November überraschend gestiegen.

Zu den Aktien im Fokus zählten heute Palfinger, die ein sattes Kursplus von 7,91 Prozent einfahren konnten. Fundamentale Neuigkeiten zu dem Kranhersteller waren keine bekannt. Do & Co knüpften mit einem Anstieg um 3,45 Prozent an die Freitagsgewinne an. Warimpex erholten sich mit plus 1,89 Prozent etwas von den jüngsten Abschlägen.

Hingegen kamen Kapsch TrafficCom nach den Zugewinnen der vergangenen Tage etwas zurück und schlossen um 2,96 Prozent tiefer. Frequentis gaben um 2,53 Prozent nach und AMAG musste ein Minus von 1,90 Prozent verbuchen.