Aktien Asien: Gewinne - Hong Kong geschlossen

26.12.2019, 17:19 Uhr | dpa-AFX

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die am Donnerstag geöffneten asiatischen Aktienmärkte haben den Handel höher beendet. In Hong Kong sind die Märkte seit Dienstag geschlossen.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen stieg um 0,88 Prozent auf 4025,90 Punkte. Am Mittwoch hatte er nach einem Gewinn am Vortag um 0,05 Prozent nachgegeben.

Der japanische Leitindex Nikkei legte um 0,60 Prozent auf 23 924,92 Punkte zu. Er war am Mittwoch nach einem Minigewinn am Vortag um 0,20 Prozent gesunken.

Händlern zufolge verlief das Geschäft an den asiatischen Aktienmärkten erneut sehr ruhig. In Europa sind die Börsen seit Dienstag geschlossen, in den USA läuft der Handel nach einem verkürzten Dienstag-Geschäft am Donnerstag wieder an. Stützend hätten die nachlassenden Sorgen um den chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt und die Hoffnung auf eine anziehende Weltwirtschaft im kommenden Jahr gewirkt.