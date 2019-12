Aktien New York Ausblick: Dow stabil erwartet

30.12.2019, 16:50 Uhr | dpa-AFX

(Im ersten Absatz wurde der letzte Satz gestrichen. Am Dienstag findet in New York der Aktienhandel zu den üblichen Zeiten statt.)

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihren jüngsten Rekordhochs dürfte die Wall Street ihre Gewinne am vorletzten Handelstag des Jahres 2019 zunächst verteidigen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial trotz schwachen Handels in Europa etwa eine Stunde vor Handelsstart fast unverändert auf 28 650 Punkte. Damit liegt die Jahresbilanz für den US-Leitindex aktuell bei plus 23 Prozent.

Börsianer rechnen wegen des Fehlens vieler Marktteilnehmer und mangels relevanter Unternehmensnachrichten mit einem sehr ruhigen Geschäft. Einige Impulse könnten frische US-Konjunkturdaten liefern. So sind die Lagerbestände des Großhandels unverändert zum Vormonat geblieben. Im frühen Börsenhandel werden noch der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago im Dezember sowie die noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe im November veröffentlicht.

Im Anlegerfokus steht auch die angespannte Lage zwischen Nordkorea und den USA. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte führende Funktionäre der herrschenden Arbeiterpartei zu "Offensivmaßnahmen" für die nationale Sicherheit aufgerufen, falls die USA an ihren Sanktionen festhielten. Pjöngjang hatte Washington diesbezüglich ein Ultimatum bis Jahresende gesetzt. In Südkorea wird befürchtet, Nordkorea könnte sein Moratorium für Tests von Atombomben und Langstreckenraketen aufheben.