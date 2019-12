Aktien Europa Schluss: Verluste am letzten Handelstag - Wenige Börsen geöffnet

31.12.2019, 14:40 Uhr | dpa-AFX

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An den wenigen am letzten Tag des Jahres noch geöffneten europäischen Aktienbörsen hat der Handel mit leichten Verlusten geendet. Der EuroStoxx 50 schloss am Dienstag 0,09 Prozent tiefer bei 3745,15 Punkten. Für 2019 kann der Index dennoch ein Plus von knapp 25 Prozent verbuchen.

In Paris ging es für den Cac 40 um 0,07 Prozent auf 5978,06 Punkte abwärts. Der Londoner FTSE 100 sank um 0,59 Prozent auf 7542,44 Punkte.

Den letzten Handelstag in diesem Jahr hatten am Montag bereits Frankfurt, Mailand, Moskau, Prag, Rom, Wien und Zürich hinter sich gebracht. Auch in Tokio wurden die Handelssäle am Dienstag nicht mehr geöffnet, im Gegensatz zu Hongkong, China und Australien. Auch in den USA wird an diesem Tag gehandelt und zwar über die volle Distanz.

Händler beschrieben das Geschäft an den geöffneten europäischen Börsen denn auch als dünn. Marktbewegende Konjunktur- oder Unternehmensnachrichten gab es nicht.